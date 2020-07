Klanginstallation in Monheim : Besucher lauschen neuen Klängen an der Rheinpromenade

Monheim „Could You Patent the Sun“ heißt die Klanginstallation von Markus Schmickler (Kölner Komponist und Produzent), die er gemeinsam mit einem Bläserquartett der Musikfabrik NRW an der Rheinpromenade umgesetzt hat.

Das regnerische Wetter spielte bei der Präsentation der Klanginstallation „Could You Patent the Sun“ von Markus Schmickler und dem Blechbläser-Quartetts der Musikfabrik NRW an der Kulturraffinerie eine doppelte Rolle. Die Idee einer klanglichen Verbindung zweier Musikquellen über den Rhein hinweg musste aufgegeben werden. „Eine Beschallung von der linksrheinischen Seite aus wäre aufgrund des durchfeuchteten Bodens dort zu risikoreich gewesen“, erklärt Markus Müller, Sprecher der Monheim Triennale. Außerdem agierten die Musiker sicherheitshalber nicht vom Dach der künftigen Kulturraffinerie K714 aus, wie geplant, sondern spielten an der Rampe. Dafür revanchierte sich die Sonne, deren durch die Wolken stechenden Strahlenbündel gleichsam eine Corona bildeten und so das Thema der Installation aufnahmen. Denn der Titel der Klanginstallation „Could You Patent the Sun“ von Markus Schmickler geht auf einen Ausspruch des Immunologen Jonas Salk zurück, der den von ihm entdeckten Polio-Impfstoff keinesfalls patentiert haben wollte. Genauso sollte man mit einem Corona-Impfstoff verfahren, so die musikalische Botschaft.