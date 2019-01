Langenfeld : Markthalle lockt mit Winter-Gerichten

Jamal Sajadi serviert in der Markthalle italienische Salate, Pasta und Risotto. Gern auch mal mit Spinat. Foto: RP/Heike Schoog

Langenfeld Das alte Ladenlokal des Obst- und Gemüsehändlers Walburger ist umgebaut.

Passend zur Jahreszeit haben die Restaurants in der Markthalle winterliche Gerichte auf ihre Speisekarten gesetzt. Der Burgerspezialist „Kerkini“ zum Beispiel hat eigens einen After Christmas Burger kreiert – mit Hüttenkäse, Spinat und Champignons. „Der läuft gut“, erzählt Inhaberin Anke Porpatonelis.

Das Lokal „Peperoni“ bietet ebenfalls vermehrt kräftig-deftige Gerichte an. Ganz oben auf der Liste: Spinatauflauf. „Täglich bereiten wir Eintöpfe zu. Der Kassler mit Sauerkraut oder Ente mit Rotkohl sind bei den Kunden zur Zeit sehr beliebt“, erzählt Inhaber Reza Khameneh. Bei kaltem Wetter sei deftiges Essen genau richtig, sagt er. Auch Jamal Sajadi von der Trattoria nebenan., bietet ebenfalls Gerichte mit Spinat, setzt aber auf die italienische Variante. Er kredenzt auch gern frische Salate mit warmen Zutaten wie Pilzen, Huhn oder Fisch. Aber auch Risotto und Nudelgerichte stehen auf seiner Speisekarte.

Im „Lay Thai“ sind zu dieser Jahreszeit besonders scharfe Nudeln und das Thai Curry gefragt, erzählt Nakarin Shakagorn. „Warme Waffeln und Kuchen locken die Kunden in unser Eiscafe Auora“, erzählt Bedri Limani von winterlichen Angeboten.

Besonders in der Mittagszeit ist die Markthalle gut besucht. Schüler, arbeitende Menschen und Rentner finden sich ab 13 Uhr dort ein. „Wir kommen in jeder Mittagspause hierher“, berichtet Aylin Özdemir vom Konrad-Adenauer-Gymnasium. Am beliebtesten sind bei den Schülern thailändischen Nudeln und Pommes von Kerkini oder aus dem türkischen Salatparadies.