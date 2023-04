Urteil gegen Langenfelder und Solinger Marihuana-Fabrik ausgehoben – das bekommen die Täter

Aufgebrochene Türen, abgesperrte Gebäude und Einsatzkräfte der Polizei: Die Razzia am frühen Morgen des 17. Dezember 2020 in einer Lagerhalle in Langenfeld hinterließ Spuren. Knapp 50 Kilo Marihuana wurden damals sichergestellt, nun wurde einer der beiden am Landgericht Düsseldorf angeklagten Männer, ein 31-Jähriger aus Solingen, wegen Beihilfe zum Drogenhandel zu einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der andere Angeklagte (59) wurde von den Tatvorwürfen freigesprochen.