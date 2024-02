Monheimer Marienburg-Garde feiert Jubiläum Jecker Showtanz in Smaragdgrün und Champagnerweiß

Egal ob Familien-, Damen- oder Herrensitzung. Auch in dieser Session durften sie auf keinem jecken Event im Monheimer Festzelt auf dem Schützenplatz fehlen. Die smaragdgrüne und champagnerweiße Farbkombination der Uniformen hat Wiedererkennungswert, genau wie die abwechslungsreichen Showauftritte. Der eingefleischte Monheimer Karnevalist weiß bereits nach dieser kurzen Beschreibung, dass es sich um die Marienburg-Garde handelt. In dieser Session feiert der Verein sein 22-jähriges Jubiläum. „2 mal 11 Jahre“ gibt es die Garde nun also, ein im Karneval besonderer Geburtstag.