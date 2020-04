Monheim : Mann wehrt sich gegen Räuber

Monheim Der Räuber soll unter 18 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein.

(elm) Weil er sich energisch zur Wehr setzte, konnte ein 31-jähriger Pflegedienstmitarbeiter am Mittwochmorgen einen jugendlichen Räuber in die Flucht schlagen. Als er gegen 8.10 Uhr aus seinem an der Geschwister-Scholl-Straße 88 geparkten Auto steigen wollte, wurde er laut Polizei von hinten gepackt und gegen die Hauswand gedrückt. Ein Jugendlicher versuchte ihm vergeblich die Umhängetasche zu entreißen und flüchtete dann. Der Räuber soll unter 18 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er soll „südeuropäisch aussehen“ und dunkelhaarig sein. Hinweise an die Polizei, Telefon 9594-6350.