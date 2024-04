82-Jährige lässt Unbekannten in die Wohnung Mann stiehlt einer Seniorin den Goldschmuck

Eine 82-Jährige ist am Donnerstagvormittag Opfer eines Betrügers geworden. Der Mann habe sich als Bekannter ihres verstorbenen Mannes ausgegeben und stahl aus der Wohnung der Seniorin in Monheim Goldschmuck, teilt die Polizei mit. Gegen 10.30 Uhr habe der Täter die Frau an ihrem Fenster angesprochen und verwickelte sie in ein Gespräch. Im Laufe des Wortwechsels überzeugte er sie, ihn in ihre Wohnung zu lassen. Dort lenkte er die Seniorin gezielt ab und entwendete Goldschmuck. Anschließend verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung.