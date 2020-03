Zeugen gesucht : Mann schlägt mit Fahrrad auf 74-Jährigen ein

Monheim Die Polizei sucht Zeugen für eine heftige Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Dabei verletzte der bisher unbekannte Radler den 74-Jährigen leicht am rechten Arm, teilt die Polizei mit.

Am frühen Samstagmorgen gegen 7.14 Uhr sind beide Verkehrsteilnehmer in der Fußgängerzone unterwegs gewesen, berichtet die Polizei. Nach Angaben des Monheimers sei ihm im Bereich einer Baustelle an der Heinestraße ein Fahrradfahrer entgegen gekommen. Da der Fußgänger den Eindruck gehabt habe, so die Beamten, dass der Radler absichtlich auf ihn zugefahren sei, habe er ihn mit beiden Armen weg gestoßen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch den Stoß sei der Radfahrer gegen die Baustellenabsperrung gefahren. Er sei daraufhin abgestiegen, habe sein Zweirad hochgehoben und damit auf dem 74-Jährigen eingeschlagen. Dann sei er weitergefahren. Er wird als ca. 40 Jahre alt, stämmig mit dunklen kurzen Haaren und dunkel gekleidet beschrieben. Hinweisee nimmt die Polizei unter Telefon: 021732886310 entgegen.