Über 100 Schaulustige : Mann pinkelt in Nachbarsgarten und löst Polizei-Großeinsatz in Monheim aus

Die Polizei wurde zu einer Schlägerei nach Monheim gerufen. Foto: Patrick Schüller

Monheim Weil er in den Garten der Nachbarn urinierte, begann in Monheim am Mittwochabend ein Streit zwischen bis zu 40 Personen. Die Polizei musste anrücken und die sich prügelnden Menschen voneinander trennen.

Am Mittwochabend war ein Streit in Monheim derart eskaliert, dass am Ende etwa 40 Personen aufeinander losgingen und über 100 Schaulustige das Treiben beobachteten. Wie die Polizei mitteilt, war der Tumult aufgrund eines 17-Jährigen entstanden, der in den Nachbarsgarten uriniert hatte. Bei dem Streit, der daraus entstand, wurden vier Personen leicht verletzt.

Die Bewohner des Hauses, in dessen Garten der 17-Jährige gepinkelt hatte, stellten den jungen Mann zunächst zur Rede, zwei Männer begannen dann aber, im Streit auf ihn einzuschlagen. Ein unbeteiligtes Ehepaar bekam dies mit und wollte dazwischen gehen. Auch sie wurden infolge der Auseinandersetzung verletzt. Nach und nach erschienen immer mehr Menschen, teils weitere Angehörige, und beteiligten sich am Streit. Inzwischen hatten auch mehrere unbeteiligte Zeugen die Polizei gerufen.

Zu guter Letzt musste die Polizei, unterstützt von benachbarten Polizeibehörden, die streitenden Personen voneinander trennen und den Tumult auflösen. Allerdings störten immer wieder vornehmlich junge Erwachsene den Polizeieinsatz, indem sie die Beamten beleidigten, sich nicht an die ausgesprochenen Platzverweise hielten und weiterhin untereinander Drohungen aussprachen.

Der 17-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei leitete gleich mehrere Strafverfahren gegen Beteiligte der Schlägerei ein. Zudem stellte die Polizei etliche Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung fest, die jedoch aufgrund der Gesamtlage nicht verfolgt werden konnten.

(chal/fu)