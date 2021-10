Unfall in Monheim : Lebensgefahr nach Unfall mit E-Scooter

Monheim Offenbar in betrunkenem Zustand hatte der Mann die Kontrolle über das Gefährt verloren und war mit dem Gesicht gegen einen Findling gestürzte.

(elm) Ein schwerverletzter 26-jähriger Mann ist in der Nacht zu Samstag in der Monheimer Innenstadt von Zeugen gefunden worden. Gegen 2.15 Uhr hatten sich gleich mehrere Zeugen beim Rettungsdienst und der Polizei gemeldet: Sie hatten auf Höhe der Lommer-jonn-Chaussee an der Neustraße auf der Rückseite des Rathauses einen massiv im Gesicht verletzten jungen Mann entdeckt, der in einer größeren Blutlache lag und zunächst nicht ansprechbar war.