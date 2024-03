Prozess in Langenfeld Betrug bei Ebay Kleinanzeigen oder Freundschaftsdienst?

Wegen Betrugs in drei Fällen stand kürzlich ein Monheimer in Langenfeld vor Gericht. Der Angeklagte hatte zwischen dem 10. Juli und 13. Juli 2022 eine Powerstation, einen Pool-Roboter und einen Stromfilter über Ebay Kleinanzeigen (seit 16. Mai 2023: Kleinanzeigen) verkauft. Nachdem er das Geld von seinen Kunden erhalten hatte, war er weder in der Lage, die Ware zu liefern, noch den erhaltenen Betrag an die betroffenen Personen zurückzuzahlen. Es handelt sich um einen Warenwert in Höhe von etwa 1500 Euro. Laut Staatsanwaltschaft hat sich der Angeklagte damit einen rechtswidrigen Vermögensvorteil geschaffen.