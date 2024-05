Am Heilerberg in Monheim Mann stürzt mit Pedelec und verletzt sich schwer

Ein 64-jähriger Mann ist am Donnerstagvormittag mit seinem Pedelec auf einem Schotterweg in Monheim gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Gegen 10.30 Uhr befuhr er mit dem Zweirad den mit Schotter ausgelegten Heilerberg, aus Richtung eines dort gelegenen Reiterhofes kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er schwer verletzt, so die Polizei. Die herbei gerufenen Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein.