Runder Geburtstag in Baumberg Manfred Klein wird 80 Jahre alt

Von 1979 bis 2009 gehörte er dem Rat der Stadt Monheim an, wo er unter anderem Aufsichtsratsmitglied in mehreren Städtischen Tochterunternehmen war. In der örtlichen SPD übte Klein zahlreiche Funktionen aus, so war er beispielsweise von 1990 bis 2000 Vorsitzender des Ortsvereins Monheim und von 2001 bis 2022 Europabeauftragter der SPD.