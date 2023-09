Aktionen zur Woche der Wiederbelebung in Langenfeld Malteser weisen Gesamtschüler in Erste Hilfe ein

Zusätzlich wird der Malteser Hilfsdienst (MHD) in der gesamten Woche die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis Q 2 (Stufe 12) der Bettine-von-Arnim Gesamtschule in Langenfeld sowohl theoretisch als auch praktisch in die Wiederbelebung und Seitenlage einweisen, um sie für Notfälle zu sensibilisieren. Für jede Klasse sind 60 Minuten Training eingeplant. Insgesamt rechnet der MHD mit rund 500 bis 600 Schülerinnen und Schülern, die am Ende der Woche das Training absolviert haben werden.