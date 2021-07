Reise durch NRW : Malteser-Präsident besucht Langenfelder Einsatzzentrum

Malteser-Chef besuchte auf seiner Reise durch NRW auch die Malteser in Langenfeld. Foto: Malteser/malteser

Langenfeld (RP) Im Rahmen seiner Reise durch NRW besuchte Erich Prinz von Lobkowicz auch die Malteser in Langenfeld. Nachdem sich der Präsident der deutschen Assoziation des Souveränen Malteser-Ritter-Ordens zuvor über die Hilfseinsätze der Malteser im Ahrtal und in Erftstadt informiert hatte, erhielt er auch in Langenfeld einen Einblick in die konkrete Katastrophenschutzarbeit der Hilfsorganisation.

