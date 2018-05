Langenfeld: Malteser pilgern nach Kevelaer

Langenfeld Wer am 9. Juni mitwill, kann sich bis zum 26. Mai beim Hilfsdienst anmelden.

"Dieses Gemeinschaftserlebnis ist einfach immer wieder unbeschreiblich", schwärmt Norbert Nitz vom Langenfelder Malteser Hilfsdienst. Schon zum 34. Mal begeben sich Malteser aus dem Erzbistum Köln am Samstag, 9. Juni, wieder auf Kevelaer-Wallfahrt - gemeinsam mit älteren, kranken und behinderten Menschen. Zuletzt reisten rund 1300 Menschen mit. Leitgedanke in diesem Jahr ist das Katholikentagsmotto "Suche Frieden". Mit komfortablen Bussen können sich die Pilger von einem feststehenden Abfahrtsort in ihrer Nähe abholen und an den Niederrhein bringen lassen. Am frühen Abend geht es in gleicher Weise wieder zurück. Einzige Voraussetzung: Uneingeschränkte Sitzfähigkeit.