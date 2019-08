American Football : Mal wieder: Longhorns besiegen Paladins

Bleibt mir bloß weg: Langenfelds Sommer-Verpflichtung Davonte Lynch trug einen Touchdown zum überzeugenden Erfolg der Longhorns in Solingen bei. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Nach dem 44:16 aus dem Heimspiel gewann der überzeugende Zweitligist in Solingen beim 41:14 ähnlich klar.

Schon in der letzten Partie vor der Sommerpause hatten die Langenfeld Longhorns den Lokalrivalen Solingen Paladins in der 2. Football-Bundesliga (GFL 2) beim 44:16 im Stadion an der Jahnstraße ziemlich alt aussehen lassen. Jetzt wiederholte das Team von Headcoach Michael Hap diesen Coup und setzte sich in Solingen im ersten Spiel nach der Sommerpause deutlich mit 41:14 (7:7, 7:14, 0:6, 0:14) durch. „Das Spiel war anfangs gar nicht so klar, wie es am Ende aussieht. Aber nach der Halbzeit hatten wir einige gute Momente und sind dann davongezogen. Heute sind wirklich alle Longhorns über sich hinausgewachsen“, fand Hap.

Zu Beginn sah es noch so aus, als könnte den Solingern die angekündigte Revanche für die krachende Pleite Ende Juni tatsächlich gelingen, denn gleich mit dem ersten Angriffszug gelang den Paladins ein Touchdown – 7:0. Langenfeld hatte im Gegenzug aber aus seiner Sicht die perfekte Antwort parat und glich durch den Touchdown von Quarterback Jarvis McClam zum 7:7 aus.

American Football 2. Liga Nord (GFL 2) Ergebnisse Hannover Spartans – Elmshorn Fighting Pirates 14:48, Solingen Paladins – Langenfeld Longhorns14:41, Rostock Griffins – Hamburg Huskies 36:40. Tabelle 1. Elmshorn Fighting Pirates 20:0 Punkte/416:138 Touchdown-Punkte, 2. Lübeck Cougars 16:4/301:20, 3. Rostock Griffins 12:8/352:238, 4. Langenfeld Longhorns 10:10/332:324, 5. Solingen Paladins 10:10/233:311, 6. Hamburg Huskies 10:12/318:278, 7. Troisdorf Jets 2:18/141:358, 8. Hannover Spartans 2:20/196:434.

Danach warf der US-Spielmacher der Longhorns seine athletischen Qualitäten erneut in die Waagschale und brachte sein Team mit einem exzellenten Lauf über 48 Yards in Führung – 14:7. Als McClam danach seinen Receiver Justin Schlesinger fand und dieser das Spielgerät zum dritten Mal in die Solinger Endzone trug, zogen die Langenfelsogar auf 21:7 davon. Doch der klare Vorsprung war noch keine Entscheidung, denn Solingen kam über einen eigenen Touchdown auf 14:21 heran. Und kurz vor der Halbzeit verlor Longhorns-Runningback Davonte Lynch knapp vor Solingens Endzone das Leder-Ei, sodass sich die Langenfelder vorerst mit einem relativ knappen Vorsprung begnügen mussten.

Nach der Pause machten die Gäste aber kurzen Prozess. Neuzugang Lynch, den die Longhorns wie 2018 in der Sommerpause aus den USA einflogen hatten, erhöhte auf 27:14 und McClam legte mit einem weiteren spektakulären Lauf über 52 Yards das 33:14 hinterher. Den letzten Punktgewinn erzielte Verteidiger Till Müller, der einen missglückten Punt der Solinger aufnahm und in die Endzone trug – 41:14.