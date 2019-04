Langenfeld : Wo man heute in den Mai tanzt

Langenfeld/Monheim Die Schützen Reusrath richten wieder ein großes Familienfest aus.

(elm) Auch in diesem Jahr richtet die Schützenbruderschaft Reusrath wieder ihren „Tanz in den Mai“ für alle Familien rund um das Schützenheim, Brunnenstraße 51, aus. Los geht’s um 19.30 Uhr. Außerhalb des Festsaales wird wieder zusätzlich ein Bierwagen aufgestellt. Der DJ sorgt mit abwechslungsreicher Musik für alle Altersgruppen im Schützenheim für Stimmung. Für das leibliche Wohl gibt es Köstlichkeiten vom Grill, eine Maibowle und Cocktails, die die Jungschützen frisch zusammenmixen. Der Eintritt für Erwachsene beträgt fünf Euro pro Person.

Auch in der Diskothek Musik, Schneiderstraße 20, kann heute in den Mai getanzt werden.

Zu den Höhepunkten für die Mitarbeiter der WFB Werkstätten und ihren Angehörigen zählt auch in diesem Jahr der „Tanz in den Frühling“, den die Freunde und Förderer der WFB Langenfeld mit ihrem Vorsitzenden Dr. Theo Fleckenstein veranstalten. Unter dem Motto „der Mai ist gekommen“ findet er am Samstag, 4. Mai, von 14.30 bis 17 Uhr, in der Schützenhalle Langenfeld-Richrath, Kaiserstraße 60, statt. Kaffee und Kuchen sowie erfrischende Getränke sind für die Mitarbeiter kostenlos, für Eltern und Angehörige wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von fünf Euro erhoben, der in eine bereitgestellte Spardose gesteckt werden soll.