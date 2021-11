31-Jährige verletzt : Vier Männer schlagen auf Monheimerin ein

Die Polizei ermittelt in Monheim. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Monheim Die Polizei sucht dringend nach Zeugen für einen Vorfall, der sich in der Nacht auf Sonntag im Berliner Viertel ereignet hat. Dabei wurde eine Frau von vier Männern verletzt.

(RP) In der Nacht zu Sonntag haben im Berliner Viertel mehrere bislang noch unbekannte junge Männer auf eine Monheimerin und später auch auf ihren Ehemann eingeschlagen. Die 31-Jährige wurde dabei verletzt.

Der Täter stieg in das Auto und fuhr davon, unterdessen flüchteten die anderen drei Männer zu Fuß. Die im Gesicht und am Oberkörper verletzte Monheimerin rief ihren Ehemann an, der zunächst selbst nach den Tätern suchte. Dabei kam es im Bereich des Ernst-Reuter-Platzes gegen 3.35 Uhr zu einer Schlägerei zwischen ihm und einer Gruppe von jungen Männern, bei denen es sich möglicherweise um Tatverdächtige gehandelt haben könnte. Hierbei wurde der 34-Jährigeim Gesicht verletzt.