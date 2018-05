Monheim: Mängelmelder: Stadt löst 2017 fast 1000 Fälle

Monheim Die Zahl der Meldungen hat sich seit 2016 fast verdoppelt. Allein die Mega hat mehr als 100 Laternen repariert.

Das Monheimer Stadtgebiet ist so groß wie 3220 Fußballfelder. Da die Mitarbeiter des Baubetriebshofes nicht überall gleichzeitig sein könne, hat die Stadt vor sechs Jahren den Mängelmelder eingeführt. Jeder Bürger kann so bequem im Internet einen Mangel eintragen und die zuständigen Stellen im Rathaus schnell informieren. Allein im Jahr 2017 wurden von 540 Nutzern insgesamt 994 Mängel gemeldet, berichtet die städtische Pressestelle. Dabei sei die Tendenz deutlich steigend: 2014 gab es im gesamten Jahr 411 Meldungen, 2015 waren es 460 und 2016 insgesamt 569 Meldungen. Der Mängelmelder wird in Zusammenarbeit mit der Darmstädter Firma "wer denkt was" angeboten. Der Zugang findet sich auf Startseite der städtischen Internetseite "http://www.monheim.de" im Mitmach-Portal. Wer einen Mangel melden will, muss dabei lediglich eine gültige E-Mail-Adresse angeben. Zu jedem Mangel können Nutzer eine kurze Erläuterung schreiben, die entsprechende Kategorie und den Ort in einer Karte auswählen und optional auch ein Foto hochladen, heißt es in der Erklärung weiter.