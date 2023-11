Pfadfinderinnen in Monheim und Benrath Auch Mädchen machen Feuer

Im Pfadfinderheim in Monheim geht es turbulent zu. Jeden Montag von 16 bis 18 Uhr trifft sich die Pfadfindergruppe mit fünf Mädels zwischen acht und zehn Jahren. Während Lucie, Sophia und Maria lieber über den Flur toben, singen Marlene und Lyann im Teppichraum Lieder aus dem Pfadfinderbuch. Marlene spielt dazu Gitarre. Im Teppichraum liegen auf dem Boden verteilt Orientteppiche, an der Wand hängen weitere Gitarren. Das Heim wirkt gemütlich und heimisch mit dem Werkzimmer, der Küche und einem großen Gemeinschaftsraum. Fotos von Lagerfahrten und selbstgemalte Pfadfinderwappen baumeln an den Wänden.