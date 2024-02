Stadtplanung in Monheim Mack-Pyramide wird für Besucher geöffnet

Die preisgekrönte Mack-Pyramide liegt etwas versetzt am Ortseingang. Das Gebäude-Ensemble ist inzwischen im Besitz der Stadt Monheim und soll bald für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Der Stadtplanungsausschuss wird darüber am Donnerstag, 29. Februar, 18 Uhr, beraten und voraussichtlich den Bebauungsplan aufstellen. Ziel sei es, Kunst im öffentlichen Raum zu fördern, um sie für Monheimer und Besucher erlebbar zu machen, heißt es von Lisa Pientak (Beigeordnete) in der Vorlage zur öffentlichen Sitzung. Dafür soll das Konzept des Zero-Künstlers Heinz Mack und des Architekten Horst Schmitges um weitere Nutzungsmöglichkeiten ergänzt werden. Der Stadt liege bereits die Zustimmung des Künstlers vor, berichtet Pientak. Nicht mehr genutzte Gewerbeflächen drumherum böten genug Platz für Grünanlagen und ein Umfeld, das den Komplex aufwertet. Das nutzbare Areal ist rund 2,4 Hektar groß.