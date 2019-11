Monheim : Mack-Haus: 500.000 Euro für Planung

Monheim Die Kulturwerke werden mit ihren Büros einziehen und die Räume zu den Welt-Thementagen öffnen.

Die Stadt Monheim wird im nächsten Jahr voraussichtlich 500.000 Euro für die Planung rund um die „Mack-Pyramide“ am Kieswerk 4 ausgeben. So ist es im Haushaltsplan-Entwurf hinterlegt. Das denkmalgeschützte Gebäude aus den 70er Jahren hat der Zero-Künstler Heinz Mack maßgeblich mitgestaltet, im Auftrag eines Unternehmers, der dort Nahrungsergänzungsmittel produziert hat. Inzwischen hat die Stadt das Gebäude für 2,5 Millionen Euro erworben und will es „mit dem nötigen Respekt vor der Kunst“ wieder herrichten, sagt Martin Witkowski, Chef der Monheimer Kulturwerke GmbH. Gutachter schätzen die Kosten dafür auf etwa 1,25 Millionen Euro.

„Wir machen gerade eine Bestandsaufnahme“, sagt Witkowski, der mit den Kulturwerken dort einziehen wird, bis das endgültige Domizil in der Kulturraffinerie K 714 im Jahr 2023 fertig sein wird. Wie groß der Schaden in der Pyramide ist, den die gewerblichen Nutzer dem ungewöhnlichen Bau über die Jahre zugefügt haben, sei noch nicht zu ermessen. Ziel sei es, das Gebäude in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Dazu müssen unter anderem der Wasserlauf im und um das Gebäude herum wieder flott gemacht, die bedampften Scheiben professionell bearbeitet und die Böden mit den unterschiedlichen Materialien fachgerecht gepflegt werden. „Keiner der Nutzer hat sich dem Kunstwerk verpflichtet gefühlt“, sagt Witkowski bedauernd, findet es aber umso großartiger, dass dieses ausschließlich privat genutzte Gebäude künftig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. „Der Wartungsstau muss aufgelöst werden, ohne dass dabei etwas zerstört wird.“ Deshalb sei es gut, dass die Kulturwerke vorübergehend selbst in das Gebäude ziehen. „Wir wollen es an besonderen Tagen wie den Welttagen (siehe Box) regelmäßig für Publikum öffnen, mit den Gesprächsrunden Denkanstöße geben, den Raum erlebbar machen.“