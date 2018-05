Langenfeld: Lydton-Club zeigt Langenfeld-Filme

Langenfeld Hobbyfilmer präsentieren am Sonntag ab 13 Uhr gratis Produktionen seit 1966.

Wer sich für Stadtgeschichte in bewegten Bildern interessiert, sollte an diesem Sonntag zum ins Freiherr-vom-Stein-Haus kommen. Als Beitrag zum Internationalen Museumstag und zum 70-jährigen Stadtgeburtstag zeigt der Langenfelder Lydton-Video-Club 73 unter dem Titel "In Bild und Ton - 70 Jahre Stadt Langenfeld" ab 13 Uhr bei freiem Eintritt mehrere Filme.