LVR-Klinik Langenfeld: Klinikkirche wird saniert und bekommt Museum

LANGENFELD Baugerüste umgeben jetzt die Kirche auf dem Gelände der LVR-Klinik. Ein untrügliches Zeichen, dass die Sanierung des im Jahr 1900 errichteten Gotteshauses demnächst startet.

Das denkmalgeschützte Bauwerk liegt zentral auf dem großen Klinikgelände am Ende einer Lindenallee. Die so genannte „Simultankirche“ mit 300 Sitzplätzen wird von beiden christlichen Konfessionen genutzt. Rechts vom Altar haben die Katholiken ihre Sakristei, links die Protestanten.

Auf den ersten Blick ist die Baufälligkeit kaum zu erkennen. „Doch das Dach und Teile der Konstruktion sind so marode, dass sie schon vor Jahren zur Sicherheit geschlossen werden musste“, erklärt Höhmann. „Die Kirche ist jedoch das Herzstück auf dem Gelände.“ Daher hätten Förderverein und Klinik „alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit sie wieder genutzt werden kann“. Die Sanierung ist laut Architektin Kerstin Gierse in zwei Teilschritten geplant. Zunächst sollen die marode Dachkonstruktion und die Fassade saniert werden. 2020 werde der Innenraum saniert und umgebaut. Laut Höhmann wird eine Zwischendecke eingezogen. „Im Erdgeschoss entstehen ein Raum fürs Sakrale und einer für Veranstaltungen, dazu eine kleine Küche und Toiletten.“ Im Obergeschoss sei dann Raum für ein Klinik-Museum und Ausstellungen, auch die Bibliothek werde in die Kirche verlegt. Höhmann: „Unter Aufsicht der Bibliotheksmitarbeiterin kann die Kirche dann häufiger geöffnet sein.“