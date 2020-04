Hilfe bei Depressionen : „Wichtig sind Tagesstruktur und Aufgaben“

Langenfeld Chefärztin der psychiatrischen Klinik Langenfeld sagt, was verzweifelten Menschen hilft.

Janssen Besonders Menschen, die nun allein zu Hause sind, brauchen eine Tagesstruktur und Aufgaben. Sie sollten versuchen, ihren Tag zu planen und sich mit Dingen abzulenken, die nichts mit dem Thema Corona zu tun haben. Wichtig ist, frische Luft und Sonne zu tanken. Wer in Quarantäne ist, sollte trotzdem das schöne Wetter nutzen, um auf den Balkon oder in den Garten zu gehen und nicht vergessen, sich auch regelmäßig zu bewegen. Menschen ohne soziale Kontakte finden Hilfe in unseren Ambulanzen. Dort wird über weitere Behandlungsmöglichkeiten, falls medizinisch notwendig ggf. in einer Tagesklinik oder vollstationär, beraten.

Janssen Natürlich sind wir in der LVR-Klinik an der Kölner Straße 82 in Langenfeld telefonisch und persönlich in den Ambulanzen und der Notaufnahme für verzweifelte Menschen erreichbar. Die Telefonnummern sind für die Klinik die 02173 1020, für die Ambulanz die Nummer 02173 1022044 und in Notfällen für die Aufnahme die Nummer 02173 1022003. Die Ambulanz in Hilden ist unter Telefon 02103 2559931, die Ambulanz in Leverkusen unter 02171 49018300 erreichbar.