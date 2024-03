Langenfeld Ex-Klinikchef Matthias Leipert gestorben

Bis zuletzt war er im Förderverein der LVR-Klinik Langenfeld als Vorstandsmitglied aktiv und hat sich sehr um die Aufarbeitung der systematischen Ermordung psychisch kranker und behinderter Klinikpatienten während des Nationalsozialismus („Euthanasie“) bemüht. Hierzu hat er auch an dem bekannten Buch „Verlegt nach unbekannt“ mitgearbeitet. Bis 2023 hat er weiter an der Recherche zu dieser Thematik gearbeitet. Zudem stellte Leipert während seiner Amtszeit den Kontakt zur Klinik Kulparkow im ukrainischen Lemberg her und pflegte ihn. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine versorgte der Langenfelder Förderverein diese Klinik mit lebenswichtigen Medikamenten.