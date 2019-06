Langenfeld : LVR-Klinik hat Besuch aus Nordeuropa

Klinikchef Holger Höhmann mit den beiden Gästen aus Schweden und Finnland. Foto: RP/LVR

Langenfeld Zwei Kinderpsychiaterinnen schauen sich drei Wochen das deutsche Gesundheitssystem an.

Von Ilka Platzek

Regina Leppänen aus Finnland ist in ihrer Heimat leitende Krankenschwester und Kinderpsychiaterin in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sophia Eberhard ist Psychiaterin und leitet in Schweden eine Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Beide Frauen haben im Rahmen des HOPE-Autauschprogramms (European Hospital and HealthCare Federation) für drei Wochen in der LVR-Klinik Langenfeld zu Besuch. Das Programm ermöglicht Mitarbeitenden von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Institutionen europäischer Nachbarländer zu hospitieren und deren Gesundheitssystem kennenzulernen.

Im Rahmen einer Abschlusskonferenz präsentieren die Teilnehmer die Eindrücke, die sie während der Hospitation in dem Gastland gewonnen haben und tauschen ihre Erfahrungen aus. Ziel ist, voneinander zu lernen und Verbesserungen der eigenen Systeme zu erreichen.

Die beiden wurden in den ersten Tagen mit Informationen rund um die Klinik und den Landschaftsverband Rheinland (LVR) versorgt.

Speziell auf ihre Profession zugeschnittene individuelle Programme geben ihnen einen Einblick in die Arbeitsweise der Klinik. So lernen sie den Stationsalltag und die pflegerischen Abläufe kennen. Auch Hospitationen in der Schwester-Klinik, dem LVR-Klinikum Düsseldorf, wurden möglich gemacht.