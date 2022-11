Lukaskirche in Langenfeld Neues Gemeindezentrum wird eröffnet

Die technische Aufrüstung des Zentrums mit Internet und WLAN erleichtert diese Aktivitäten. Notfalls nutzen wir den Raum aus Energiespargründen als „Winterkirche“, so Karin Seitz, Vorsitzende des Presbyteriums; die Kirche selbst wird aktuell nur noch auf 16 Grad beheizt. In den modernisierten Räumen wurden soweit möglich alte Einrichtungsgegenstände geschickt integriert, so erhielt die bisherige Aufbewahrung der Wandbehänge nur eine neue Schranktür. Eine Verbesserung ist die große, mit allen technischen Feinheiten ausgestattete Küche, die einen sehr schmalen Raum ersetzt. Die Pfarrerin freut sich endlich über ein eigenes Büro, um beispielsweise Trauer- oder Brautgespräche in einem angemessenen Rahmen führen zu können.