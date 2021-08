Im September : Luftsportgruppe Erbslöh lädt zu Schnupperkurs ein

Langenfeld Ein Vorbereitungstreffen auf dem Flugplatz ist am Freitag, 10. September, 19 Uhr.

Die Luftsportgruppe Erbslöh in Langenfeld bildet auf ihrem Gelände in Wiescheid ständig Jungen und Mädchen ab 14 Jahren und auch segelflugbegeisterte Erwachsene zu Segelflugpiloten aus. Am Samstag und Sonntag, 11. und 12. September ganztägig. Der Verein lädt zu einem Schnupperkurs ein, bei dem die Teilnehmer mit erfahrenen Segelfluglehrern starten und selbst die Steuerung eines doppelsitzigen Segelflugzeuges übernehmen können. Die Veranstaltung findet gemäß der geltenden Corona-Schutzverordnung statt. Ein Vorbereitungstreffen auf dem Flugplatz ist am Freitag, 10. September, 19 Uhr. Anmeldung: schnupperkurs@lsgerbsloeh.de.