Stadtgespräch : Bei Markus Lüpertz wird die Gänseliesel zur starken Frau

Monheim Schon im Vorfeld des Auftrags hat Monheim diskutiert. Jetzt präsentierte Professor Markus Lüpertz seine Idee einer Gänseliesel.

Markus Lüpertz zählt als Vertreter des Neoexpressionismus zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern der Gegenwart. Ein großes Thema seiner Arbeit sind Figuren und Themen der griechischen Mythologie. Die Skulptur, deren Ausgangspunkt die Monheimer Traditionsfigur Gänseliesel ist, trägt den Namen Leda. In den kommenden Monaten wird sie in Bronze gegossen und voraussichtlich im September auf einem Sockel am Rhein eingeweiht. Zimmermann freut sich, dass eine so herausragende Skulptur einem Monheimer Thema gewidmet ist: „Es ist eine Ehre für unsere Stadt, dass sich einer der bedeutendsten Künstler über Monate hinweg dem Motiv der Gänseliesel gewidmet hat. Damit gehört der Stadt bald ein Kunstwerk mit einem ganz persönlichen Ortsbezug.“