Geburtstagsaktion in Langenfeld : Eine eigene Bank zum 85. Geburtstag

Langenfeld Ludger Scholten hat zum 85. Geburtstag eine Sitzbank in Langfort geschenkt bekommen.

(ik) Ludger Scholten kann sich glücklich schätzen. Er besitzt seit Mai eine eigene Bank, und zwar in Langfort am Stichweg vom Weißenstein zur Berghausener Straße. Und er hat sogar noch eine zweite Bank in seiner Zweitheimat an der Ostsee in Kellenhusen. Dennoch ist Ludger Scholten kein Banker. Er ist ein 85-jähriger Langenfelder, der nette Kinder und Enkel hat, die sich Gedanken über seine Geburtstagsgeschenke machen und den Vater und Opa mit Sitzbänken an seinen Lieblingsorten beschenken. Und die kommen nicht nur ihm zugute, sondern der Allgemeinheit.