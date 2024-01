Kinderprinzenpaare 2024 NRW-Orden für närrischen Nachwuchs

(og) Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Kinderprinzenpaare aus dem Land in der Stadthalle Coesfeld empfangen. Mit dabei: auch Alex II und Johanna aus Langenfeld und die Jungmajestäten Lenny und Leni aus Monheim. Im Rahmen der traditionellen Veranstaltung wurde den Kindertollitäten der aktuelle Karnevalsorden des Landes Nordrhein-Westfalen von Hendrik Wüst überreicht. „Karneval ist ein Fest des Zusammenkommens, der Freude und des Miteinanders von Groß und Klein. Es ist wunderbar, dass schon unsere Jüngsten mit so viel Leidenschaft und Spaß das karnevalistische Brauchtum hochhalten. Die breite Teilnahme so vieler Vereine aus Nordrhein-Westfalen zeigt deutlich, wie fest der Karneval in der Identität unseres Landes verankert ist.“