Langenfeld : Brandstifter zünden Altpapier-Container an

Brandstifter zünden Altpapier-Container an

Langenfeld Nach Brandstiftung in Langenfeld: Polizei sucht Täter

(og) Zu einem brennenden Papiercontainer ist die Feuerwehr Langenfeld am Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr ausgerückt. Zeugen hatten Feuerwehr und Polizei zur Rheindorfer Straße in Richrath gerufen. Dort brannte es in einem Betonunterstand des Wohnhauses Nummer 110.