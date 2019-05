Europawahl : Briefwahl kann noch beantragt werden

LANGENFELD/MONHEIM Europawahl am Sonntag: Lokale Ergebnisse werden im Rathaus Langenfeld und im Internet präsentiert.

Etwa 46.000 Langenfelder und 30.000 Monheimer Erwachsene dürfen bei der Europawahl ihre Stimme abgeben. Wie berichtet, haben das in beiden Städten zusammen rund 15.000 Briefwähler getan. Insgesamt 40 Parteien und politische Gruppierungen mit jeweils bis zu zehn Kandidatennamen stehen auf dem überlangen Stimmzettel. Nur hinter einer einzigen Partei darf ein Kreuz gesetzt werden; andernfalls ist der Stimmzettel ungültig. Wer dies am 26. Mai nicht im zugewiesenen Wahllokal tun möchte, kann übrigens noch am heutigen Freitag bis 17.59 Uhr schriftlich die Briefwahlunterlagen beantragen. Die zugestellten Wahlbriefe müssen bis spätestens 26. Mai, 18 Uhr, wieder in den Wahlämtern der Rathäuser sein.