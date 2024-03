Das Dach der Gebäude an der Turmstraße in Monheim bildet eine Fläche, dennoch: Spielmann soll während Umbau des Nachbarhauses geöffnet bleiben

Markus Preikschat ist Wirt des Pubs „Spielmann“ in der Monheimer Altstadt. Sein Lokal liegt unmittelbar neben dem Karnevalskabinett und dem Haus an der Turmstraße 21. Das geschichtsträchtige Gebäude wird ab Frühjahr 2025 aufwändig saniert, umgebaut und um einen Neubau an der Franz-Boehm-Straße erweitert. Nach der Fertigstellung gibt es dort zwei Säle für Programmkinos und ein Bistro. Darüber, ob die Statik der benachbarten Kneipe durch den Umbau beeinträchtigt wird, sie eventuell sogar einige Zeit schließen muss, gibt es bisher nur wenige Informationen. Die Verantwortlichen reagieren auf Nachfragen zurückhaltend.