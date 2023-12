Beginn im Dezember Löschzug Baumberg zieht vorübergehend an die Griesstraße

Seit 1983 hat der Löschzug Baumberg sein Quartier im Feuerwehrgerätehaus Baumberg an der Kreuzstraße. Inzwischen ist das Gerätehaus an seine Grenzen gekommen. Der geplante Neubau an diesem Standort wird nach aktuellem Stand der Technik und mit ausreichend Raum für weiteres Personal im ehrenamtlichen Löschzug noch im Dezember beginnen. Für die Bauzeit, die auf zwei Jahre angesetzt ist, ist der Löschzug Baumberg in ein Interimsgerätehaus an der Griesstraße 61 umgezogen. Die Arbeiten am Standort Kreuzstraße können somit pünktlich beginnen. Der Umzug wurde durch ein professionelles Umzugsunternehmen durchgeführt und eng von der Leitung der Feuerwehr und der Zugführung Baumberg begleitet. Alle einsatzrelevanten Fahrzeuge und Gerätschaften wurden durch die Feuerwehr selber überführt. Die Einsatzbereitschaft des Löschzugs Baumberg wurde währenddessen zu keiner Zeit eingeschränkt. Auch eine Alarmierung war durchgehend möglich, weil diese durch die Feuerwehreinsatzzentrale durchgeführt wird, heißt es weiter.