Übertragung von Ausschusssitzungen : Livestreaming in Langenfeld verzögert sich

Erste Anfänge des Rats-TV in Langenfeld. Jetzt kommt ein neuer Anbieter in die Sitzungssäle. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Weil es zunächst keine Angebote gab, werden Sitzungen erst ab der nächsten Woche aufgezeichnet. Die Stadt hat jetzt einen erfahrenen Anbieter für kommunale Sitzungen gefunden.

Der Neue wird sich bereits am Mittwoch ein Bild von den Rahmenbedingungen in Langenfeld machen. Starten kann er aber erst mit den Sitzungen der nächsten Woche. Denn der Mangel an Angeboten hat den Zeitplan durcheinander gebracht und das Procedere verzögert.

Auch der neue Anbieter wird zunächst einmal die vorhandene Mikrofontechnik in den Sitzungsräumen nutzen, so Schärfke. Optional könne aber auch auf das Equipment des Anbieters zugegriffen werden. Eine Archivierung der Sitzungen ist laut Ratsbeschluss weiterhin nicht vorgesehen. Ein Plus des neuen Anbieters zum vorherigen: Aufnahmen in der Totale können verpixelt werden, so dass Sitzungsteilnehmer, die ihre Zustimmung zur Aufzeichnung verweigern, nicht erkennbar sind.