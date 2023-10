Benefizaktion ab 5. November Lions-Club Monheim verkauft Adventskalender

Das Kalendermotiv ist in diesem Jahr aus einem Gemeinschaftsprojekt von SchülerInnen der Astrid-Lindgren-Grundschule entstanden und zeigt einen Weihnachtsbaum, den Kugeln mit Monheimer Sehenswürdigkeiten schmücken (Geysir, Tony-Cragg-Plastiken, Gänseliesel, Schelmenturm etc.). „Dank einer großzügigen Spende für die Druckkosten kann wieder der gesamte Erlös für gemeinnützige Zwecke in Monheim verwendet werden“, freut sich der Verein. Wie immer werde in Zusammenarbeit mit Monheimer Einrichtungen (Altenheime, Kindergärten, Familienhilfe, SKFM, Beratungscentrum u.a.) bedürftigen Monheimern geholfen. So wurden in der Vergangenheit gezielt Familien mit chronisch kranken Kindern unterstützt. Im Obdachlosenheim war ein Weihnachtsessen möglich. Im Altenheim konnte ein Kurs für Entspannung/Haltung/Atmung angeboten werden, der vielen Teilnehmern große Freude und Verbesserung der Körperwahrnehmung gebracht hat. Einzelwünsche wurden erfüllt, vom Friseurbesuch bis hin zu Winterkleidung.