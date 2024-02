Auch Langenfeld betroffen Linie S6 verkehrt zwischen Ratingen und Essen nur eingeschränkt

Zu der Hangabsenkung war es laut der Deutschen Bahn durch die massiven Regenfälle in den vergangenen Wochen gekommen. So weisen die Gleise auf einer Länge von etwa 200 Metern Schäden auf. Das genaue Ausmaß der Schäden sowie der Hang und der Untergrund werden derzeit noch durch Fachexperten und Firmen, die durch die DB beauftragt wurden, untersucht. Auf Grundlage dieser Untersuchungen lege man dann die notwendigen Reparaturmaßnahmen und die weiteren Schritte fest. „Die Deutsche Bahn setzt alles daran, die Schäden schnellstmöglich zu beseitigen und damit wieder einen durchgehenden Bahnverkehr für die Fahrgäste der S6 zu ermöglichen“, heißt es dazu in der Pressemitteilung der DB. Dennoch wird für die Reparatur eine Sperrung der Gleise von mehreren Wochen erwartet.