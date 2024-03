OQ Chemicals in Monheim/Oberhausen Lieferprobleme nach Betriebsstörung

Das Chemie-Unternehmen OQ Chemicals (vormals Oxea) mit Sitz im Monheimer Rheinpark kämpft wegen eines Unfalls bei einem benachbarten Betrieb am Standort Oberhausen mit Lieferschwierigkeiten bei mehreren seiner Produkte. Dies teilte OQ am Montagabend mit. Zu der „signifikanten Betriebsstörung“ in der Synthesegasproduktion eines Rohstofflieferanten auf dem Werksgelände von OQ Chemicals kam es dem Unternehmen zufolge am 27. Februar. Vier Personen seien nach einer vorsorglichen ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und noch am gleichen Tag wieder entlassen worden. „Der Standortpartner produziert in Oberhausen technische Gase, darunter Synthesegas, das als Rohstoff an OQ Chemicals zur Weiterverarbeitung geliefert wird. Die betroffene Anlage des Rohstofflieferanten wurde automatisch abgeschaltet“, berichtet die Monheimer Firmenverwaltung. Der Stillstand der Synthesegasproduktion führe „bis auf weiteres“ zu Liefereinschränkungen bei 21 in Oberhausen hergestellten Produkten wie Isobutyraldehyd, Neopentylglykol oder n‑Buttersäure, so OQ. Es werde intensiv daran gearbeitet, die Produktion so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.