Liedermacher Klaus Hoffmann „Ich freue mich auf Monheim – klingt wie ein Lied“

Info

Wer Klaus Hoffmann machte sich bereits 1968 als Liedermacher in der West-Berliner Clubszene einen Namen. Für seine Rolle im Film „Die neuen Leiden des jungen W.“ erhielt er die Goldene Kamera und den Bambi.

Wann Konzert am Freitag, 12. Mai, 20 Uhr, in der Aula am Berliner Ring in Monheim. Karten kosten im Vorverkauf 30 bis 38 Euro, an der Abendkasse 35 bis 43 Euro. Tickets unter www.monheimer-kulturwerke.de oder bei den Kulturwerken, Ingeborg-Friebe-Platz 19, Telefon 02173 276-444, info@monheimer-kulturwerke.de.