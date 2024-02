Fast 200 Ü3-Plätze fehlen Licht und Schatten bei den Monheimer Kindergärten

Der Kontrast an diesem Abend im Ratssaal könnte größer kaum sein: Während eine Monheimer Mutter die Probleme schildert, für ihre dann fast dreijährigen Zwillinge ab Sommer einen Kita-Platz zu bekommen, gleicht die Kita-Planung, die die zuständige Bereichsleiterin vorträgt, einem Erfolgsbericht. Besonders bei der Betreuungsquote für unter Dreijährige (U3) hängt Monheim alle ab: Deutschland, Nordrhein-Westfalen, den Kreis Mettmann. 53 Prozent sind inzwischen erreicht – gut 20 Prozentpunkte mehr als im Landes- und im Kreisdurchschnitt. Im nächsten Kita-Jahr sollen es gar 63 Prozent sein – das Ziel 70 Prozent in Sichtweite. „Suu-per Werte!“, schwärmt in der anschließenden Aussprache die Vertreterin der Peto-Mehrheitsfraktion, Kristina Vogel. Und erinnert an ein „Jubiläum“: zehn Jahre beitragsfreie Kitas in Monheim.