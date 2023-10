Leverkusen-Monheim-Düsseldorf Marathonrudern hat Suchtpotenzial

Es ist ganz schön verrückt, wenn man eine Anfahrt von 2500 Kilometern in Kauf nimmt, nur um 42,8 Kilometer auf dem Rhein zu rudern. Und anschließend muss man ja auch noch zurück in die Heimat, was die Effizienzrechnung des knapp dreistündigen Vergnügens auf Europas am meisten befahrener Wasserstraße noch weiter ins Negative treibt.