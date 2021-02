Leserforum : Das bemängeln Radfahrer in Monheim

Monheim Nach unserem Leseraufruf haben uns viele Radler mangelhafte oder gar gefährliche Stellen in Monheim genannt und teils passende Bilder geschickt. Vielen Dank! Hier eine Auswahl der Einsendungen quer durchs Stadtgebiet.

Probleme vor dem Schulzentrum Berliner Ring sieht Werner Tönnemann. „Der Radweg vor dem Gymnasium in Richtung Blee endet gegenüber der Tegeler Straße. Dort ist ein Schild ,Fußgänger’ aufgestellt. Gleichzeitig befindet sich darunter ein Hinweisschild für Radfahrer mit einem nach links weisenden Pfeil. Hält man sich an diese Vorgabe, müsste man eigentlich in die Tegeler Straße fahren. Denn der in Richtung Blee führende Rad- und Gehweg auf der südlichen Seite ist nur von der Lichtenberger Straße in Richtung Tegeler Straße als getrennter Rad-/Gehweg ausgeschildert.“ In Richtung Blee müsse man auf der Fahrbahn des Berliner Ring radeln. „Das wird aber regelmäßig ignoriert. Hier hätte man dem Radfahrer eine gefahrlose Einfädelung vom Radwegende in den fließenden Straßenverkehr ermöglichen müssen“, so Tönnemann. „Ferner könnte man dort auch einen Radstreifen auf der Fahrbahn markieren – wie in der Folge auf dem Berliner Ring zwischen Heerweg und der Bleer Straße.“