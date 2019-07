LANGENFELD/MONHEIM : Im Sommer schmecken Salat und Obst

Kleine und leichte Gerichte serviert Erika Terstesse ihren Gästen während der warmen Monate in Langenfeld. Frisches Obst und regionale Gemüsesorten liegen dabei im Trend. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD/MONHEIM Cafés und Kneipen setzen während der warmen Jahreszeit auf kleine Snacks sowie auf leichte, frische Gerichte. Kaffee wird eisgekühlt serviert.

Große Hitze, schwüle Luft und dazu warme Nächte stressen den Körper und können einem schon mal den Appetit verderben. Im Sommer sind deshalb leichte und bekömmliche Gerichte angesagt, die nicht belasten und den Körper trotzdem mit ausreichend Energie versorgen. Im Café „Kaffeezeit“ am Langenfelder Konrad-Adenauer-Platz liegt der Schwerpunkt sowieso eher auf kleinen Gerichten, die im Sommer mit viel Gemüse serviert werden. „Unser Klassiker ist die Quiche“, sagt Erika Terstesse. Im Sommer wird sie gerne mit Tomaten und Zucchini serviert oder mit Gartengemüse wie Möhren, Broccoli, Paprika und Champignons. „Es gibt auch leichte Suppen“, so Terstesse. Da ist zum Beispiel eine Tomatensuppe mit Kräutern. „Auch die Karotten-Ingwer-Suppe mit einem Schuss Orangensaft wird gerne genommen.“ Frisch und saftig, trotzdem herzhaft ist die Kombination Melone mit Schinken. „Wir haben Landbrote mit entsprechendem Belag“, sagt Terstesse. Da gibt es die Powerstulle oder die Luftballon-Stulle, die mit Paprika-Frischkäse bestrichen ist. Cocktailtomaten als Luftballons mit Schnittlauch als Schnur bieten auch dem Auge etwas. Mit der Platte „Fit und Gesund“ serviert das Kaffeezeit-Team viele leichte und nahrhafte Kleinigkeiten wie selbstgemachten Trinkjoghurt und Studentenfutter. Natürlich ist auch das Kuchen- und Tortenangebot sommerlich. „Wir bieten Joghurttorte an“, sagt Terstesse. „Die Zitronen-Philadelphia-Torte ist jetzt sehr beliebt, auch die Himbeer-Philadelphia-Torte.“ Wer es nicht so sahnig möchte, bestellt sich einen Obstboden. „Beliebt ist alles, worinviel Obst ist“, meint Terstesse.