Langenfeld : Lebensmittelretter im Kreis vernetzen sich

Langenfeld Tüte, Tafeln und Lebensmittelverteiler wie Foodsharing und Enjoy the food haben sich gestern in Langenfeld zum Erfahrungsaustausch getroffen.

Die Verbraucherzentrale NRW setzt in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf das Thema Lebensmittelverschwendung. Dazu gab es landesweit in den 61 Beratungsstellen schon etliche öffentlichkeitswirksame Aktionen. Eins der Ziele: Bürger zu ehrenamtlichem Engagement in örtlichen Gruppen zu motivieren. Mitte September gab es an einem Aktionsstand mit Bodenplakat in Monheim Informationen darüber, was der Einzelne gegen die Lebensmittelverschwendung tun kann. Etwa: Kaufen, was gerade in der Region wächst oder leckere Speisen aus Resten kochen. Auch nicht zu viel einkaufen war ein Thema.