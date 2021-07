Neues Projekt in Monheim : Lebenshilfe nimmt Geschwister in den Fokus

Lebenshilfe nimmt Geschwister in den Fokus

Neues Projekt in Monheim

Monheim Ein neues Projekt in Monheim widmet sich besonders den Brüdern und Schwestern behinderter Kinder. Der Verein „Wir helfen Kindern“ unterstützt das Vorhaben mit 5000 Euro.

Geschwister von Kindern mit einer Behinderung werden häufig früher in die Verantwortung genommen als ihre Altersgenossen. „Auf Geschwisterkindern lastet oft der Druck, ,funktionieren’ zu müssen, da ihr Bruder oder ihre Schwester mit Behinderung viel Raum in der Familie einnimmt“, berichtet Uli Gaßmann, pädagogischer Geschäftsführer der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann. Für die Eltern sei es in der Regel schwierig, dem Geschwisterkind die notwendige Zeit zu widmen und auf dessen Fragen einzugehen. Dies sei aber wichtig, da auch der Lebensalltag des nichtbehinderten Nachwuchses stark durch die Behinderung der Schwester oder des Bruders beeinflusst wird.