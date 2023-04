Laubbläser-Attacke in Langenfeld Urteil nach Angriff auf Hausmeister

Der Angeklagte erklärte am Montag, er habe damals Angst gehabt und sich nur gewehrt. Das hatte der Hausmeister ganz anders beschrieben. Nach einem kurzen Wortgefecht sei der Passant erst weitergegangen. Dann sei der Mann zurückgekehrt und habe zugeschlagen. Erst als sein Arbeitskollege ihm zur Hilfe kam, sei der Angreifer geflohen. Verteidiger Olaf Heuvens will das Berufungsurteil in der Revision vor dem Oberlandesgericht anfechten. Er hatte einen Freispruch gefordert.