Langenfeld : Lastwagen kollidieren auf der Autobahn

Foto: Patrick Schüller Einer der schwer beschädigten Lastwagen.

Am Donnerstagmittag kam es auf der A3 in Fahrtrichtung Oberhausen, bei Langenfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Oberhausen vollständig gesperrt.

Gegen 11.30 Uhr prallten auf der Autobahn A3, zwischen der Anschlussstelle Solingen und der Rast- und Tankanlage Ohligser Heide, mehrere Lastwagen zusammen. Mindestens eine Person soll eingeklemmt sein. Drei Lkw waren an der Kollision beteiligt. Von einem Lastwagen wurde ein Anhänger abgerissen. Bei einem Wagen riss die Wucht des Zusammenpralls Teile der Motortechnik auseinander. Die Wracks müssen abgeschleppt werden.

Die Richtungsfahrbahn Oberhausen ist voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen im Bereich der Unfallstelle mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Wenn möglich sollte der betroffene Bereich großräumig umfahren werden.

Ein zweiter Lastwagen, dessen Fahrerhaus schwer beschädigt wurde. Foto: Patrick Schüller