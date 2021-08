Langenfeld : Elternschaft: Petition für Anschaffung von Luftfiltern in Klassen

Elternschaft: Petition für Anschaffung von Luftfiltern in Klassen

Langenfeld Bürgermeister Fran Schneider empfiehlt dem Rat, keine Luftfilter für Schulklassen anzuschaffen. Experten sagen, Lüften sei das wirksamste Mittel. Schulen haben zudem keine schlecht zu lüftenden Räume.

(elm) Die Langenfelder Stadtschulpflegschaft setzt sich seit dem Herbst 2020 für die Anschaffung von Luftfiltern an Langenfelder Schulen ein. „Mit unserer Initiative im April diesen Jahres konnten wir erreichen, dass die Verwaltung erneut eine Beschaffung prüft“, schreibt Thomas Jagieniak vom Vorstand. In der kommenden Ratssitzung wird Bürgermeister Frank Schneider dem Stadtrat indes vorschlagen, keine Luftfilter anzuschaffen. Die Stadtschulpflegschaft hat daher eine Online Petition für die Luftfilter gestartet (http://chng.it/SByR7gYK). Diese Petition hatte am Sonntagabend bereits 1.947 Unterstützer gefunden.